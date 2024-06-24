В Башкирии учёные обсудили перспективы развития современного общества

Научная база для государственных программ. На президиуме Академии наук Башкортостана учёные обсудили современное общество. Указ Президента России о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 задал четкие направления, в том числе по вопросам демографии, экономики, гуманитарной и социальной сферы.

В июне был издан указ главы государства по развитию основных научных направлений, которые являются фундаментом для движения вперед всей страны. В этом плане Башкортостан, отмечает научное сообщество, идет в одном направлении — осенью прошлого года Радий Хабиров объявил о начале перехода к строительству Башкортостана 3.0. Определяются векторы развития республики на период до 2030 года. Это формирование будущего Башкортостана.