В Уфе простились с народным поэтом Башкортостана Рашитом Шакуром

Его не стало накануне на 88-м году жизни. Радий Хабиров, принявший участие в церемонии, отметил, что вклад Рашита Шакура в развитие башкирского языка и филологии неоценим. Руководитель региона также пообещал, что будут приняты все необходимые решения по увековечению памяти писателя.

Это стихотворение родилось у Рашита Шакура на гранитной лестнице университета. Тогда он впервые покинул отчий дом, в столицу приехал получать знания. Большой город вдохновил парня из деревни на творчество. Он окончил Башкирский государственный университет с отличием, и хоть всегда в последующем был увлечен наукой, никогда не оставлял творчество.

Рашит Закирович Шакуров родился в 1937 году в Альшеевском районе в многодетной семье. Детство, выпавшее в войну, не было богатым, но это время поэт называл счастливым. Простой мальчик из небольшой деревни тогда — сегодня его регалии и заслуги во благо республики не перечесть. Радий Хабиров, принявший участие в церемонии прощания, отметил, что вклад Рашита Шакура в развитие башкирского языка и филологии неоценим.

Он оставил замечательное творческое наследие. Оно очень многогранно, начиная с биографии великих известных башкир, завершая творческими произведениями. И, наверное, самое главное — что он был настоящим патриотом Башкортостана. Человек, имевший принципы, идеи, идеалы, который всю свою жизнь посвятил развитию Башкортостана, становлению, развитию башкирского народа. И, конечно, нам его всем будет не хватать, как человека, на поступки, на мысли, на позицию которого мы ориентировались. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Аксакал башкирской литературы, он выпускал как поэтические сборники, так и научные труды. Стихи Рашита Шакура переведены на русский, украинский, казахский, турецкий, болгарский, немецкий и чувашский языки. Ему были интересны биографии известных исторических деятелей республики. В своей книге «Знаменитые башкиры» Рашит Шакур рассказал о более чем 40 личностях. В науке его интересовала энциклопедистика, история башкирской литературы, фольклор и диалектология. Близкие говорили про него, что он не умел только одного — отдыхать.