В Уфе простились с народным поэтом Башкортостана Рашитом Шакуром

Его не стало накануне на 88-м году жизни. Радий Хабиров, принявший участие в церемонии, отметил, что вклад Рашита Шакура в развитие башкирского языка и филологии неоценим. Руководитель региона также пообещал, что будут приняты все необходимые решения по увековечению памяти писателя.
Это стихотворение родилось у Рашита Шакура на гранитной лестнице университета. Тогда он впервые покинул отчий дом, в столицу приехал получать знания. Большой город вдохновил парня из деревни на творчество. Он окончил Башкирский государственный университет с отличием, и хоть всегда в последующем был увлечен наукой, никогда не оставлял творчество.
Рашит Закирович Шакуров родился в 1937 году в Альшеевском районе в многодетной семье. Детство, выпавшее в войну, не было богатым, но это время поэт называл счастливым. Простой мальчик из небольшой деревни тогда — сегодня его регалии и заслуги во благо республики не перечесть. Радий Хабиров, принявший участие в церемонии прощания, отметил, что вклад Рашита Шакура в развитие башкирского языка и филологии неоценим.
Аксакал башкирской литературы, он выпускал как поэтические сборники, так и научные труды. Стихи Рашита Шакура переведены на русский, украинский, казахский, турецкий, болгарский, немецкий и чувашский языки. Ему были интересны биографии известных исторических деятелей республики. В своей книге «Знаменитые башкиры» Рашит Шакур рассказал о более чем 40 личностях. В науке его интересовала энциклопедистика, история башкирской литературы, фольклор и диалектология. Близкие говорили про него, что он не умел только одного — отдыхать.
Но за его регалиями стоял скромный человек — он всегда был вежлив и тактичен вне зависимости от того, кто перед ним стоит. Но мнение всегда имел свое собственное. Любил народ и родную землю. Из зала — в последний путь его проводили аплодисментами — память великого сына Башкортостана будет увековечена, пообещал руководитель региона.