Жители Башкирии смогут полюбоваться июньским звездопадом

В этом году максимум активности метеорного потока Июньские Боотиды приходится на 27 июня.

Однако, как сообщили в уфимском планетарии, в Башкирии он вряд ли будет заметен: ночи сейчас слишком светлые, а облачность плотная. Кроме того, в эту ночь Луна будет очень яркой.

Но можно отправиться за пределы города, где небо не засвечено уличным освещением, и оттуда наблюдать за падающими звездами.

Добавим, июньские Боотиды — это очень медленные и редкие метеоры, которые падают по 1-2 в час.