В Уфе задержаны иностранные студенты за потасовку в центре города

В башкирской столице задержаны участники драки, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Установлено, что накануне вечером на улице Пушкина произошла потасовка между иностранными студентами с участием порядка 15 человек.

Стражи порядка уже установили личности участников конфликта, а также причину произошедшего. Предварительно, драка произошла из-за денежного долга.