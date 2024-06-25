Житель Башкирии едва не лишился жизни, съев шаурму

Накануне судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Башкирии оставила без изменения решение Салаватского городского суда республики по иску жителя Салавата к индивидуальным предпринимателям о взыскании компенсации морального вреда. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что в апреле прошлого года истец купил в кафе шаурму, после употребления которой ему стало плохо. Мужчина уже был в критическом состоянии, когда его родители вызвали «скорую». Его доставили в реанимацию в коме. У пострадавшего отказали печень, почки и легкие.

После того, как его состояние стабилизировалось, пациента средствами санавиации транспортировали в Уфу в РКБ им. Куватова, где он проходил длительный курс лечения в реанимационном отделении.