В Уфе спасатели распилили 12 автомобилей

Башкирская столица приняла финальный этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Мероприятие вызвало интерес и у жителей города, особенно детей, для которых организовали выставку техники и провели конкурсы и испытания.
Обозначить место массового ДТП на дороге и зафиксировать перевернутый автомобиль. С этого начинается не только соревнование. Всё как в реальной жизни. Когда каждая секунда на счету, сотрудники МЧС действуют как слаженный механизм. В такой ситуации необходимо иметь навыки пользования аварийно-спасательным оборудованием, быстро вскрыть кузов машины, отсоединить аккумулятор.
Финальный этап Всероссийских соревнований по определению лучшей команды МЧС по ликвидации последствий ДТП собрал в Уфе 12 сильнейших коллективов из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Карачаево-Черкесии, Московской, Кировской, Челябинской и Ростовской областей. Каждой команде было на что посмотреть и что показать. В своих регионах они уже сильнейшие.
За работой пожарных наблюдали не только коллеги, но и жители Уфы. Для них тоже подготовили активности. Можно было подняться на высоту в люльке или освоить скалодром, поближе познакомиться с аварийно-спасательной техникой на выставке.
Согреться в дождливую погоду помогала полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем. После чего зрители могли вновь вернуться на главную площадку, где было по-настоящему горячо.
Задания максимально приближены к реальным условиям. С такими последствиями ДТП спасателям и пожарным приходится работать и на дорогах общего пользования. Как видно, у каждой команды своя тактика, но конечная цель одна — как можно скорее деблокировать и спасти пострадавших.