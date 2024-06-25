В Уфе спасатели распилили 12 автомобилей

Башкирская столица приняла финальный этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Мероприятие вызвало интерес и у жителей города, особенно детей, для которых организовали выставку техники и провели конкурсы и испытания.

Обозначить место массового ДТП на дороге и зафиксировать перевернутый автомобиль. С этого начинается не только соревнование. Всё как в реальной жизни. Когда каждая секунда на счету, сотрудники МЧС действуют как слаженный механизм. В такой ситуации необходимо иметь навыки пользования аварийно-спасательным оборудованием, быстро вскрыть кузов машины, отсоединить аккумулятор.

Это нужно сделать так, чтобы те люди, которые пострадали в ДТП, не пострадали во время аварийно-спасательных работ. Это основная задача данных соревнований. Валентин Нелюбов, начальник главного управления пожарной охраны МЧС России

Только в этом году наши спасатели выезжали более 2000 раз. И более 900 спасенных жизней. У нас «золотой час». Потому что на дороге готовность спасателей должна быть как у врачей — оперативно и быстро. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Финальный этап Всероссийских соревнований по определению лучшей команды МЧС по ликвидации последствий ДТП собрал в Уфе 12 сильнейших коллективов из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Карачаево-Черкесии, Московской, Кировской, Челябинской и Ростовской областей. Каждой команде было на что посмотреть и что показать. В своих регионах они уже сильнейшие.

Организация хорошая. Погода, единственное, у вас холоднее, чем у нас. По поводу ДТП, максимально приближено. Бывает, машина переворачивается. Лежит на боку. Инструмент предусмотрен для стабилизации машины, чтобы она не качнулась и ничего не случилось. Дмитрий Примакин, мастер пожарной группы СПСЧ «Кулешовка», Ростовская область

У каждой пожарной части есть, конечно, свои технологии. И самые лучшие выходят на Всероссийский уровень. И все свои практики показывают, как лучше реализовать. Мы тут друг у друга учимся, обмениваемся опытом. Марат Латыпов, начальник главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан

За работой пожарных наблюдали не только коллеги, но и жители Уфы. Для них тоже подготовили активности. Можно было подняться на высоту в люльке или освоить скалодром, поближе познакомиться с аварийно-спасательной техникой на выставке.

Согреться в дождливую погоду помогала полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем. После чего зрители могли вновь вернуться на главную площадку, где было по-настоящему горячо.

Спасатели этим больше, конечно, занимаются, мы в основном специализируемся на тушении пожаров. Но в принципе тоже выезжаем на такие вещи, как ДТП, деблокация пострадавших. Такие навыки обязательно нужны, и мастерство всегда нужно повышать. Рамиль Бухарметов, руководитель дежурной смены СПСЧ, капитан команды Республики Башкортостан