Воин из Башкирии отправился добровольцем в зону СВО после 7 лет военной службы

Боец с позывным «Урзик» из Благоварского района стал добровольцем и в настоящее время служит в зоне проведения спецоперации. О нем нам рассказала корреспондент издания «Благоварские вести» Эльвина Гафарова.

На днях военнослужащий приехал на побывку домой – в краткосрочный отпуск, во время которого мужчина встретился с главой администрации муниципалитета Маратом Юсуповым. «Урзик» передал слова благодарности от воинов Башкирии, которые служат на Донбассе и рассказал об их боевом настроении. В свою очередь глава муниципальной администрации поблагодарил бойца и его боевых товарищей за мужество и отвагу, и пожелал всем нашим парням, защищающим Родину, скорейшего возвращения домой живыми.

Сообщается, что «Урзик» уже семь лет служит Родине. Раньше мужчина работал с беспилотниками. Как только началась спецоперация, он подписал контракт с Минобороны страны и ушел на передовую. Сейчас «Урзик» служит в подразделении химической разведки, награжден медалями «За отвагу», «За службу на СВО» и медалью Жукова.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Российской Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.