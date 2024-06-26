В башкирском заповеднике «Шульган-Таш» завершено обновление колод и бортей

Оснащение колод и бортей завершили пчеловоды-бортевики природного биосферного заповедника «Шульган-Таш». Об этом рассказали сотрудники заповедника.
По их словам, из-за массовой гибели пчел большая часть бортей сейчас пустует. Специалисты почистили дупла, заменили сырпы (веник-утеплитель), отремонтировали летки и крышки должеи (отверстие борти, через которое забирают мёд), закрепили тукмаки – это такое устройство, которое еще с древних времен защищает дупла от медведей.
Фото: заповедник «Шульган-Таш»