Полицейский из Башкирии рассказал, кто чаще всего становится жертвами мошенников

Начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Азат Тимирьянов провёл беседу с корреспондентом ИА «Башинформ». Полковник полиции рассказал о новых видах мошенничества, а также сообщил, кто чаще всего попадает на удочку злоумышленников. Среднестатистический портрет жертвы аферистов со временем изменился.

Фото №1 - Полицейский из Башкирии рассказал, кто чаще всего становится жертвами мошенников

Если раньше это были в основном пенсионеры либо сельские жители, то сейчас это может быть кто угодно. Границ нет, все размылось. Это люди и среднего возраста, и довольно образованные. Есть среди них и медики, и педагоги, преподаватели вузов с учеными степенями. Это связано с постоянно меняющимися схемами мошенничества. Если раньше был «холодный» обзвон, наугад, то сейчас идет подготовка к преступлению. Аферисты, используя методы киберразведки, изучают будущую жертву с помощью похищенных баз данных или сайтов. Смотрят на его ближайшее окружение. И когда они звонят потерпевшему, то уже достаточно осведомлены о его личности, знают, на что надавить, используя психологические приемы воздействия на психику. Не сказать, что они специалисты-психологи, но базовыми приемами владеют, действуют по алгоритмам. На потерпевшего действуют через страх за близких людей или деньги, либо пробуждают в нем алчность, предлагая через инвестиции обогатиться.

Азат Тимирьянов 

Он отметил, что способы мошенничества постоянно и стремительно совершенствуются и видоизменяются, и населению сложно быстро к ним адаптироваться.

Если раньше была популярна одна схема «Ваш родственник попал в ДТП», которую люди поняли и уже особо не ведутся на провокации, кроме, пожалуй, бабушек со стационарным телефоном, то сейчас их гораздо больше. Сейчас все знают, что если звонит якобы сотрудник банка, то это обман. Но если позвонят с «Госуслуг» или финмониторинга, не все к этому готовы, поэтому есть пострадавшие.

Азат Тимирьянов 
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ