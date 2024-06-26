Полицейский из Башкирии рассказал, кто чаще всего становится жертвами мошенников

Если раньше это были в основном пенсионеры либо сельские жители, то сейчас это может быть кто угодно. Границ нет, все размылось. Это люди и среднего возраста, и довольно образованные. Есть среди них и медики, и педагоги, преподаватели вузов с учеными степенями. Это связано с постоянно меняющимися схемами мошенничества. Если раньше был «холодный» обзвон, наугад, то сейчас идет подготовка к преступлению. Аферисты, используя методы киберразведки, изучают будущую жертву с помощью похищенных баз данных или сайтов. Смотрят на его ближайшее окружение. И когда они звонят потерпевшему, то уже достаточно осведомлены о его личности, знают, на что надавить, используя психологические приемы воздействия на психику. Не сказать, что они специалисты-психологи, но базовыми приемами владеют, действуют по алгоритмам. На потерпевшего действуют через страх за близких людей или деньги, либо пробуждают в нем алчность, предлагая через инвестиции обогатиться.

Азат Тимирьянов