Полицейский из Башкирии рассказал, кто чаще всего становится жертвами мошенников

Начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Азат Тимирьянов провёл беседу с корреспондентом ИА «Башинформ». Полковник полиции рассказал о новых видах мошенничества, а также сообщил, кто чаще всего попадает на удочку злоумышленников. Среднестатистический портрет жертвы аферистов со временем изменился.
Он отметил, что способы мошенничества постоянно и стремительно совершенствуются и видоизменяются, и населению сложно быстро к ним адаптироваться.