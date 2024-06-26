В Стерлитамаке наполовину завершен капремонт лицея-интерната

Капитальный ремонт стерлитамакского лицея-интерната завершен уже более чем наполовину. Учреждение образования попало в федеральный проект модернизации школьной системы образования. На ремонт направлено 124 млн рублей.

Здесь полностью обновятся помещения, будет модернизирован пищеблок, заменят системы отопления, водо- и электроснабжения, канализацию. Также будет новая кровля и фасад. На данный момент заменили окна, завершили работы по чистовой отделке полов, стен и перегородок. Лицей рассчитан на 250 детей. Завершение работ запланировано на август.