Уфимец ради выпивки украл со стройки дорогостоящие инструменты

Предварительно, он выпивал со своим другом. А когда выпивка закончилась, злоумышленник решил купить еще, но денег у него не было. Тогда мужчина отправился на стройку, проник в подсобку и достал три перфоратора и удлинители. Награбленное сдал в ломбард, выручил 6000 рублей и купил алкоголь.