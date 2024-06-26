Уфимец ради выпивки украл со стройки дорогостоящие инструменты

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого – ранее судимый уфимец, 1976 года рождения, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото №1 - Уфимец ради выпивки украл со стройки дорогостоящие инструменты

Предварительно, он выпивал со своим другом. А когда выпивка закончилась, злоумышленник решил купить еще, но денег у него не было. Тогда мужчина отправился на стройку, проник в подсобку и достал три перфоратора и удлинители. Награбленное сдал в ломбард, выручил 6000 рублей и купил алкоголь.  

Подозреваемого доставили в отдел полиции, он полностью признал свою вину. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело, а грабитель находится под подпиской о невыезде.  

Фото: МВД по РБ  

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