Уфимец ради выпивки украл со стройки дорогостоящие инструменты

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого – ранее судимый уфимец, 1976 года рождения, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Предварительно, он выпивал со своим другом. А когда выпивка закончилась, злоумышленник решил купить еще, но денег у него не было. Тогда мужчина отправился на стройку, проник в подсобку и достал три перфоратора и удлинители. Награбленное сдал в ломбард, выручил 6000 рублей и купил алкоголь.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, он полностью признал свою вину. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело, а грабитель находится под подпиской о невыезде.
Фото: МВД по РБ