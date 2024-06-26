В Башкирии две сестры спасли детей из пожара

Пятеро детей спаслись из пожара в Ишимбайском районе. Случай произошел в деревне Карайганово. Наутро после грозы в доме произошло короткое замыкание и началось возгорание. Две 14-летние сестры, проявив мужество, спасли трёх своих племянников.

Сажа, копоть, запах гари напоминают о том страшном утре, что пришлось пережить семье Сафаргуловых и их маленьким внукам с племянницей. Сейчас лишь след от фотографий на стенах напоминает о том, что еще пару дней назад в этом летнем доме жили люди. Пожар произошел ранним воскресным утром и начался с зоны входной двери, перекрыв путь к спасению. В соседней комнате спали пять детей.

Малыши, оказавшиеся в горящем доме, гостили у бабушки. Отец мальчиков служит на СВО, был мобилизован осенью 2022 года. В гостях была и 11-летняя племянница.

Из-за потолочной плитки из пенополистирола, который начал плавиться, видимость стала нулевой, к тому же едкий дым не давал дышать. 14-летние Эльвина и Эльвира — старшие из детей, на них и легла ответственность по спасению, так как мама находилась по другую сторону от горящей двери. Признаются — долго не раздумывали, в голове всплыли школьные уроки ОБЖ и план действий. Делали всё быстро и слаженно, не договариваясь.

Мама сестер-близняшек, Фаягуль, спала в чулане. Проснувшись от крика дочери, увидела огонь, который охватил входной проём полностью, но всё равно вошла в комнату. Поняв, что дети уже спаслись, начала тушить пожар. Позже выяснилось, что его причиной послужило короткое замыкание. Пострадала не только техника и мебель, но и сама хозяйка дома, получившая небольшие ожоги.

Героизм и бесстрашие детей не позволили опустить руки взрослым. На помощь пришли родственники. Трактором вывезли весь мусор, отмыли и очистили дом, собрали сохранившиеся вещи и уже заказали стройматериалы, чтобы отстроить еще более уютное жилище. А юные спасатели навсегда запомнят эти летние каникулы и уже точно никогда не станут пренебрегать уроками выживания.