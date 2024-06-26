В Уфе можно дозвониться до Владимира Высоцкого

В Уфе появилась телефонная будка, откуда можно позвонить писателям и поэтам. На том конце также ответят Владимир Высоцкий и Рудольф Нуреев. Необычный арт-объект появился во Дворе Довлатова, на улице Гоголя. За последние годы это место стало излюбленным среди уфимцев и гостей столицы. Пространство продолжают преображать энтузиасты и поклонники творчества Сергея Довлатова.

Сергей Донатович лично расскажет, как он ещё младенцем встретился с писателем Андреем Платоновым, Иосиф Бродский поделится философскими рассуждениями. Выслушать можно Владимира Высоцкого, Бэллу Ахмадуллину, Булата Окуджаву, Рудольфа Нуреева, Евгения Евтушенко. Идея наладить связь с выдающимися личностями принадлежит уфимцу Артёму Шарафутдинову. А за техническим воплощением задумки стоят студенты УУНиТ.

За время писания интервью шествие к телефонной будке не прекращалось ни на минуту. А ребята скромно краснели от неожиданных благодарностей. Но список, представленный звонящим, — это не все номера, по которым вы можете позвонить, и вам непременно ответят. Разработчики спрятали для звонящих музыкальные сюрпризы.

Раскрывать номера ребята не спешат. Оставляют интригу. Но всё можно вычислить логически. Например, чтобы услышать хит «Туган Як», достаточно набрать знакомые три цифры — номер региона — 102. Сейчас студенты работают еще над двумя проектами. Один будет в Арке Шевчука, напротив Гостиного двора.

В особом восторге поклонники Сергея Довлатова, которые наслаждаются памятным местом писателя. В их числе и новоявленные уфимцы. Сколько простоит новый арт-объект и в каком состоянии — зависит от уфимцев. Разработчики переживают о своём творении и очень уж хотели продемонстрировать людям краткую инструкцию пользования.