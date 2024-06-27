В Уфе прошёл форум Школы лидеров изменений «Уехать нельзя, остаться»

Как сделать города Башкортостана комфортнее для молодежи? Уфимцы приняли участие в итоговом форуме Школы лидеров изменений «Уехать нельзя, остаться», который прошел в доме молодежи «Йәшлек House». В проекте приняли участие урбанисты, ландшафтные дизайнеры и авторы городских проектов для решения проблемы социально-экономического развития малых городов республики.

В рамках проекта мероприятия стартовали с ноября 2023-го и завершились в июне этого года, охватив пять малых городов Башкортостана: Агидель, Белорецк, Бирск, Кумертау и Стерлитамак. Реализовали их при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. На площадке прошли лекции от приглашенных экспертов, мастер-класс и бизнес-коучинг. Также представили специально разработанную для участников форума деловую игру «Мэрия».