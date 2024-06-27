В Башкирии прошёл турслёт для спортсменов с ОВЗ

Соревнования по спортивному туризму прошли на берегу реки Сакмара. Участие в них приняли девять команд. На состязание приехали целыми семьями. Турслет для них – как олимпийский поединок, где один за всех и все за одного. Здесь каждый участник показывает безграничные возможности человеческого организма и учится верить в себя.