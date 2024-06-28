В МЧС Башкирии рассказали, каким районам стоит готовиться к ливням

На Башкирию надвигаются сильные ливни и шквалистый ветер. В МЧС рассказали, каким районам стоит готовиться к непогоде.

Фото №1 - В МЧС Башкирии рассказали, каким районам стоит готовиться к ливням

Сильные дожди с вечера 27 июня и ночью 28 июня могут привести к поднятию уровня воды в степных и горных реках.

Грозовой фронт идёт с юго-восточной части от Хайбуллинского района к Баймакскому, Абзелиловскому, Белорецкому и Учалинскому районам, что может вызвать затопление придомовых территорий и подмыв дорог.

МЧС России рекомендует:

В случае подтопления или угрозы подтопления позвони 101 или 112.

Собери документы и ценные вещи.

Закрой окна, вентиляционные отверстия, перекрой газовый кран и отключи электричество.

Подумай о месте эвакуации скота.

уфавсердце
БАШКОРТТАР-БСТ