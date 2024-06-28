В МЧС Башкирии рассказали, каким районам стоит готовиться к ливням

На Башкирию надвигаются сильные ливни и шквалистый ветер. В МЧС рассказали, каким районам стоит готовиться к непогоде.
Сильные дожди с вечера 27 июня и ночью 28 июня могут привести к поднятию уровня воды в степных и горных реках.
Грозовой фронт идёт с юго-восточной части от Хайбуллинского района к Баймакскому, Абзелиловскому, Белорецкому и Учалинскому районам, что может вызвать затопление придомовых территорий и подмыв дорог.
МЧС России рекомендует:
В случае подтопления или угрозы подтопления позвони 101 или 112.
Собери документы и ценные вещи.
Закрой окна, вентиляционные отверстия, перекрой газовый кран и отключи электричество.
Подумай о месте эвакуации скота.