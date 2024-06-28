В Уфе женщина решила переплыть самую холодную реку столицы

Сегодня днем сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы спасли 37-летнюю горожанку. По информации пресс-службы ведомства, они дежурили на станции в Сипайлово, когда поступило сообщение о том, что по реке Уфе плывет женщина.

На катере они обнаружили ее в 60 метрах от берега. Женщина была уже почти без сил. Спасатели подали ей круг, помогли забраться на борт и доставили на берег.