В Бирском районе Башкирии проводят капремонт в 11 школах

В республике к новому учебному году отремонтируют более 30 школ. В Бирском районе приводят в порядок 11 образовательных учреждений в рамках госпрограммы. Такое количество школ только в одном муниципалитете ремонтируют впервые.

Осталось лишь отшпатлевать и покрасить стены, поставить новые подоконники и постелить линолеум. И класс практически готов. За ремонтом в школе тщательно следят родители. Периодически они приходят посмотреть, как ведутся работы. Сегодня очередь Ольги Калентьевой.

Дизайн-проект разрабатывался с учетом пожеланий учителей и родителей. Решения о том, как будет выглядеть конкретный класс, включая и кабинеты «Точки роста», коридоры и фасад здания, принимали и дети. Школьники предложили сделать также актовый зал. Взрослые идею поддержали. Также появится медиазона и кабинет психологической разгрузки.

С 1 апреля начальные классы перевели на обучение в два детских сада, а среднее и старшее звено - в кооперативный техникум. Сейчас капремонт в школе идет с опережением графика. Так что ребята смогут сесть за парты родного образовательного учреждения уже осенью, уверены строители.

Капремонт в рамках федеральной программы идёт еще в одной школе. Учебному заведению уже 57 лет, и за все это время оно ни разу не видело ремонта. Зимой дуло изо всех щелей, 1300 учеников мерзли. А в дождливую погоду протекала крыша. Работы здесь начались в начале апреля. Сейчас готовность объекта составляет 55%.

Сейчас в Бирском районе проводят капремонт в 11 школах. На это направлено порядка полумиллиарда рублей. В республике такое количество школ только в одном муниципалитете ремонтируют впервые. Это связано с тем, что республика достигла высоких результатов в строительстве и капремонте образовательных учреждений за последние пять лет. По этому показателю Башкортостан вошел в число лидеров среди регионов России.

Также вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова, вручила Радию Хабирову благодарственное письмо Правительству Башкортостана за высокий уровень реализации нацпроектов и госпрограмм по созданию современной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей доступность общего образования. В свою очередь на встрече с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников Радий Хабиров отметил, что на улучшение условий в школах влияют результаты учеников.