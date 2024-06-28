В Уфе тестируют экстренное запирание дверей в школах

Обезопасить детей. В Уфе реализуется пилотный проект по установке в школах систем экстренного запирания дверей. Они применяются в случае террористической угрозы и вооруженного нападения на образовательные учреждения. Первыми «Барьерами» уже оснащены все кабинеты в школе №27.
Всего за пару секунд школьный кабинет превращается в неприступную крепость. Устройство «Барьер» представляет из себя механизм с ручным управлением, который позволяет заблокировать дверь изнутри, не используя штатный замок и ключи. Производителем была проведена добровольная сертификация изделия, в ходе которой установили, что конструкция выдерживает тяговую нагрузку до 600 кг. на открытие двери.
Устройство «Барьер» является безопасным в эксплуатации, для него не нужно электропитание, а специально разработанный тормозной механизм на поворотном барабане предотвращает от самопроизвольного закрытия кабинета.
Также запирающее устройство позволяет произвести разблокировку двери с её внешней стороны специальным ключом в случае возникновения нештатной ситуации. Во время учений все ученики школы и преподаватели освоили новое устройство.
Три года назад в Казани вооруженный стрелок ворвался в одну из городских школ и открыл стрельбу. В результате теракта погибли девять человек, в том числе дети. Десятки человек были ранены. Если бы на тот момент двери учебного заведения были оборудованы «Барьерами», жертв могло быть гораздо меньше.