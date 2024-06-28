В Уфе тестируют экстренное запирание дверей в школах

Обезопасить детей. В Уфе реализуется пилотный проект по установке в школах систем экстренного запирания дверей. Они применяются в случае террористической угрозы и вооруженного нападения на образовательные учреждения. Первыми «Барьерами» уже оснащены все кабинеты в школе №27.

Всего за пару секунд школьный кабинет превращается в неприступную крепость. Устройство «Барьер» представляет из себя механизм с ручным управлением, который позволяет заблокировать дверь изнутри, не используя штатный замок и ключи. Производителем была проведена добровольная сертификация изделия, в ходе которой установили, что конструкция выдерживает тяговую нагрузку до 600 кг. на открытие двери.

Хотим установить в каждой школе, чтобы ученики и учителя были в безопасности. В экстренной ситуации быстро блокируются двери, и остаются в безопасности. Ринат Валеев, предприниматель

Устройство «Барьер» является безопасным в эксплуатации, для него не нужно электропитание, а специально разработанный тормозной механизм на поворотном барабане предотвращает от самопроизвольного закрытия кабинета.

Также запирающее устройство позволяет произвести разблокировку двери с её внешней стороны специальным ключом в случае возникновения нештатной ситуации. Во время учений все ученики школы и преподаватели освоили новое устройство.

Во время тренировок все дети быстро зашли в классы и закрылись без паники, дальше по алгоритму. Алла Ягудина, директор школы №27 с углублённым изучением отдельных предметов

На учениях отрабатываем два варианта: выход на улицу и закрыться в классах. Мы первые в ПФО, кто реализует такой пилотный проект. Азат Батыршин, начальник управления образования г. Уфы