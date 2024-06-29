В Башкирии более 14000 выпускников получили аттестаты

Впереди их ждут вступительные экзамены. Из 14 тыс. вчерашних школьников почти треть — медалисты. Системе среднего образования в республике в последние годы уделяют большое внимание. Доказывают это результаты — в разы выросло количество стобалльников и победителей олимпиад.

Нарядные и счастливые: позади 11 лет учебы, впереди взрослая жизнь. О будущем эти молодые люди думали, еще сидя за партой. Хорошо учились, выигрывали олимпиады и гранты. Елена Хилажева в этом году стала победительницей федерального проекта «Большая перемена». Три года подряд она была в призерах, а в этом и вовсе забрала миллион рублей.

Несмотря на возраст, они четко знают, чего хотят. Их не застанешь врасплох вопросом: «Куда будешь поступать?». Медалист Гайсар Мухаметьянов может выбрать любой вуз страны, тем более что вступительные экзамены ему сдавать не придется.

В республике 14 тыс. выпускников — почти треть медалисты. Рекордное число стобалльников. На всероссийской олимпиаде в этом году показали результаты, которых не было за все время ее проведения.

Руководством региона разработан комплекс мер в поддержку среднего образования. Детей мотивируют не только пятерками, но и финансово. Например, победители олимпиад, как и их наставники, получают по 100 тыс. рублей. Учреждены стипендии Главы республики для талантливых детей. Преображаются школы, в которых учиться, конечно же, приятнее.

Благодаря тому вниманию, которое сегодня уделяется руководствами страны и республики, у наших ребят из года в год улучшаются результаты. В два раза увеличилось количество ребят, которые получили за единый государственный экзамен 100 баллов. Только в нашей республике по президентской программе сейчас идёт капитальный ремонт 31-й школы. Будет построено новых 8 школ, и это огромное вливание в систему образования нашего региона. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.