В Уфе прошёл семейный фестиваль «Уфимская крепость»

Его приурочили к 450-летию города. Организовали праздник на уже полюбившейся горожанам площадке в деревне Локотки, которая является частью Кировского района столицы. Сюда была перенесена деревянная конструкция из сада Аксакова. Поэтому и назвали площадку «Уфимская крепость». Праздник приурочили к Году семьи, Году поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Это уже, можно сказать, соревнования интернациональных сборных. Студентам медицинского из Египта, Сирии, Индии и Кении пришлись по душе башкирские национальные забавы. Да так, что некоторые ради таких развлечений колесят по республике.

Обстановка на матах и возле них накалена. Корэшисты из разных концов республики встретились на татами. Все друг другу уже давно знакомы. Соревнуются и в то же время дружат уже не первый год. А лето для них насыщенное время. Встречаются на праздниках, сабантуях. Кто-то из спортсменов с этого фестиваля уедет на коне, железном коне. Главный приз — мотоцикл. Зрителей хватало и на земле, и в воздухе. Но те, кто был ближе к спортсменам, переживали куда сильнее.

Погода, кстати, заставила корэш-истов стать ближе к истокам. Спортсмены скользили по намокшим из-за дождя матам. Поэтому борьба вскоре перешла на траву. Свою порцию физической активности получили и зрители концерта. Гости зажигали наравне с артистами. Вот уж точно кто не мог пожаловаться на холодную погоду. А повод у некоторых танцевать от всей души был весомый.

В это время на другом конце площадки происходила ещё одна схватка. Заместитель Премьер-министра Ирек Сагитов и глава Кировского района сошлись на мечах. Победила дружба. И вот они уже в одной команде по перетягиванию каната.

Пасмурная погода не отпугнула гостей. Для многих этот праздник был вдвойне приятен. На сцене вручили награды и благодарственные письма. И, конечно, как на семейном фестивале не отметить тех, для кого и создавался праздник.

Мы поучаствовали почти во всех конкурсах, очень классная атмосфера, хорошая организация. Единственное, погода немного нас подвела, но в целом настроение очень хорошее. Динара и Ильдар Арслановы

Мы, кстати, попрыгали здесь и сразу согрелись, поэтому рекомендую поучаствовать в этом конкурсе, потому что после него хорошо становится. Всё-таки в будние дни сидишь и работаешь, а тут есть возможность разнообразить свою жизнь, да и время с семьёй провести.