В детском лагере Башкирии выявлены случаи заражения кишечной инфекцией

Острую кишечную инфекцию нашли у детей в оздоровительном лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по республике, прибывшим на место эпидемиологам сообщили об одном ребенке с признаками заболевания.   

Фото №1 - В детском лагере Башкирии выявлены случаи заражения кишечной инфекцией

В ведомстве отметили, что других детей с симптомами острой кишечной инфекции обследовали медики, сейчас они находятся под наблюдением врачей.  

Пробы пищевой продукции и сырья взяли на исследование специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Кроме того, проведено обследование персонала лагеря и проверено санитарное состояние объекта.  

Фото: Роспотребнадзор по РБ

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