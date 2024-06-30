В детском лагере Башкирии выявлены случаи заражения кишечной инфекцией

Острую кишечную инфекцию нашли у детей в оздоровительном лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по республике, прибывшим на место эпидемиологам сообщили об одном ребенке с признаками заболевания.

В ведомстве отметили, что других детей с симптомами острой кишечной инфекции обследовали медики, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Пробы пищевой продукции и сырья взяли на исследование специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Кроме того, проведено обследование персонала лагеря и проверено санитарное состояние объекта.