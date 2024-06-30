В Башкирии во время пожара в жилом доме погиб годовалый малыш

Накануне в селе Слакбаш Белебеевского района загорелся жилой дом. По данным пресс-службы главного управления МЧС по Башкирии, информация о пожаре поступила в пятом часу вечера.

Первыми на место прибыли добровольные пожарные, которые вынесли годовалого малыша из горящего помещения. Он был без сознания, медики констатировали его смерть.

На месте происшествия работали сотрудники оперативной группы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, эксперт испытательной пожарной лаборатории, а также дознаватели МЧС России.

В настоящее время устанавливается причина пожара. Сообщается, что дом принадлежал многодетной семье. Предварительно, еще двое детей во время пожара находились у соседей.