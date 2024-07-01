В Башкирии из-за дождей и сброса воды подтоплены частные дворы

Из-за проливных дождей и сброса воды из водохранилищ Юрюзань и Усть-Катав (Челябинская область) в реке Юрюзань резко поднялся уровень воды, в результате чего в селе Малояз в Салаватском районе затопило восемь придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.