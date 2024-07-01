В Башкирии из-за дождей и сброса воды подтоплены частные дворы

Из-за проливных дождей и сброса воды из водохранилищ Юрюзань и Усть-Катав (Челябинская область) в реке Юрюзань резко поднялся уровень воды, в результате чего в селе Малояз в Салаватском районе затопило восемь придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Фото №1 - В Башкирии из-за дождей и сброса воды подтоплены частные дворы

На помощь к людям отправилась оперативная группа МЧС по Башкирии, а также сотрудники республиканского Госкомитета по ЧС.  

Проведена эвакуация троих жителей, от размещения в пункте временного размещения на базе общежития ГБПОУ «Дуванский многопрофильный колледж» села Малояз они отказались, будут временно проживать у родственников.

Пресс-служба МЧС по РБ

Специалисты обошли дворы в целях предупреждения местных жителей о возможной опасности. В МЧС по республике работает оперативный штаб.

Фото: ГУ МЧС России по РБ

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ