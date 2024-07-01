В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружено тело 50-летней женщины

В Орджоникидзевском районе Уфы в СНТ УГНТУ-1 загорелся садовый дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, пожарным удалось оперативно потушить открытое горение и не допустить распространения огня на постройки, расположенные на соседних участках.  

Фото №1 - В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружено тело 50-летней женщины

К сожалению, во время тушения пожара было обнаружено тело женщины, 1974 года рождения.

Фото №2 - В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружено тело 50-летней женщины

Как рассказал собственница дознавателю МЧС, примерно неделю назад на этом же участке подожгли баню. Однако тогда хозяйка участка успела потушить пламя. При этом о происшествии они никуда не сообщала. Той же ночью на соседнем участке горели баня и дровяник. 

По предварительной версии, пожар с погибшей – результат поджога.     

Фото: ГУ МЧС России по РБ

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