В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружено тело 50-летней женщины

В Орджоникидзевском районе Уфы в СНТ УГНТУ-1 загорелся садовый дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, пожарным удалось оперативно потушить открытое горение и не допустить распространения огня на постройки, расположенные на соседних участках.

К сожалению, во время тушения пожара было обнаружено тело женщины, 1974 года рождения.

Как рассказал собственница дознавателю МЧС, примерно неделю назад на этом же участке подожгли баню. Однако тогда хозяйка участка успела потушить пламя. При этом о происшествии они никуда не сообщала. Той же ночью на соседнем участке горели баня и дровяник.