В Башкирии состоялось вручение ежегодной премии «Успех»

В Иглинском районе прошло вручение первой ежегодной премии «Успех». Ее участниками стали директора школ, учителя и ученики, которые добились высоких результатов в учёбе, спорте, добровольческой и наставнической деятельности.

В этом году за победу боролись 80 педагогов и школьников. Среди них и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Артур Имашев и Дамир Фаррахов разделили первое место в номинации «Лучший ученик».