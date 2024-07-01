В Уфе установили мемориальную доску в память о Науфале Кудашеве

В Уфе установили мемориальную доску в память о бывшем главвраче 32-й поликлиники Науфале Кудашеве. Сегодня в этом здании располагается городская поликлиника № 3.

Науфаль Кудашев ушел из жизни рано — в 39 лет. В период руководства Науфаля Кудашева началась реализация первого в регионе проекта «Бережливая поликлиника».

Учреждение под его началом организовало работу таким образом, что очереди к специалистам сократились в разы. В 2018 году Науфаль Кудашев был признан «Лучшим руководителем медицинского учреждения». А два года спустя был удостоен ордена Салавата Юлаева. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родные и близкие блестящего специалиста, коллеги, представители Министерства здравоохранения.