На Украине заочно предъявили обвинения Радию Хабирову и Ратмиру Мавлиеву

Украинская прокуратура заочно обвинила Главу Башкирии Радия Хабирова и мэра Уфы Ратмира Мавлиева в пособничестве и материальном обеспечении потребностей российской армии. Также они обвиняются в финансировании действий, предпринимаемых с целью изменения границ Украины. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале офиса генпрокурора страны.

Уточняется, что Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев пользуются своим политическим влиянием и административными ресурсами для того, чтобы отдавать распоряжения на приобретение для российских войск военной техники, амуниции, оборудования, лекарственных препаратов и т.д.

Кроме того, осенью прошлого года из Башкирии в зону проведения спецоперации был отправлен сотый гуманитарный конвой.

Управление СБУ Винницкой области проводит по данным фактам досудебное расследование.