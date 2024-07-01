Школы Башкирии выпустили более 50000 девятиклассников

В этом году школы республики выпустили более 50 тыс. девятиклассников и около 15 тыс. одиннадцатиклассников. Это больше, чем в прошлом году. Между тем результаты, которые ребята продемонстрировали в ходе выпускных экзаменов, улучшились в разы. По результатам ЕГЭ в Башкортостане — рекордное количество стобалльников. Растет и число победителей олимпиад разных уровней.

Тот самый волнительный момент, когда получаешь первый документ об образовании. Особенно красный. Но заслуги этих ребят не только в учебе. Многие из них освоили несколько направлений — в творческой, спортивной и научной сферах. Ксения Самойловских, к примеру, достигла успехов в танцах. Как и её сестра-близняшка Варвара.

Среди выпускников-девятиклассников есть призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников. Их четверо. Среди них и Камилла Нурисламова — абсолютная чемпионка по праву. Она из семьи юристов, так что тяга к этой сфере у нее с детства.

Благодаря победе вошел в состав сборной страны и одиннадцатиклассник Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов. Теперь он примет участие в Менделеевской олимпиаде в Пекине. В прошлом году школьник завоевал золотую медаль в Казахстане, а также в составе сборной страны стал победителем международной олимпиады по химии в Цюрихе.

Республика входит в десятку сильнейших регионов по результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Сейчас Башкортостан в рейтинге находится на шестом месте. В этом году — 10 победителей и 42 призёра. По сравнению с 2020 годом их число выросло в два раза.