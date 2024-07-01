В Межвузовском кампусе Уфы прошел пресс-тур для республиканских СМИ

Как выделить ДНК из клубники, создать из органических материалов наноэлектронику, что разрабатывают и внедряют в производство передовые научные лаборатории, а также особенности проекта студенческого городка узнали представители СМИ на пресс-туре Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Его строительство ведется по поручению президента России Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».

ДНК из клубники или любой другой ягоды, фрукта и даже человека можно выделить и в домашних условиях. Такой, как оказалось, простой опыт показали представителям СМИ сотрудники лаборатории популяционной медицинской генетики УУНИТ. Им под силу и не такое, в новом пространстве они проводят сложнейшие научные исследования.

Межвузовский студенческий кампус — это сосредоточение науки, исследований и современных технологий, а уже введенный в эксплуатацию IQ-парк — первая ступень в создании большого студенческого городка мирового уровня. Это семиэтажное здание, которое объединяет под одной крышей лаборатории, научные и бизнес-центры трех ведущих университетов республики — УГНТУ, БГМУ и УУНиТ.

Макет студенческого городка в его уже завершенном виде стоит в холле кампуса. Именно так он будет выглядеть к концу 2025 года. Проект продуман до мелочей, всё для будущего поколения республики, их качественного образования и научных исследований.

Дизайн межвузовского студенческого кампуса символичен. Здесь и олицетворение семи башкирских родов, и образ национального символа Башкортостана — курая и молекулы, говорящей о высоком научном потенциале региона. Проект действительно мирового уровня. Студенческий город, который включает в себя общежитие, аудиторно-лабораторные пространства, инновационные структуры, деловые зоны и объекты комфортной городской среды.

Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента страны и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Общий объем инвестиций на его реализацию составил почти 27 млрд руб. На сегодняшний день ведется строительство геномного центра, который тоже станет частью студгородка.