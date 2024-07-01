Глава Уфимского района доставил гумконвой в зону СВО

Посылки для своих. Очередную партию гуманитарной помощи землякам на СВО привёз глава администрации Уфимского района Николай Ельников. Маршрут гумконвоя пролегал по дорогам Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и по недавно освобождённым территориям.

По заявкам военнослужащих им привезли «Ниву», большое количество запчастей для разных автомобилей, бензогенераторы, маскировочные сети, сварочные аппараты, а также спецоборудование военного назначения, в том числе и мобильные средства радиоэлектронной борьбы с дронами.