Норовирус выявлен у детей, которые отравились в лагере Башкирии

У детей, отравившихся в лагере «Уральские зори», обнаружен норовирус. Таковы результаты эпидемиологического расследования, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии.

В ведомстве отметили, что воспитанники заразились по причине нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые были допущены персоналом при работе на пищеблоке. В частности, в лагере не было условий для соблюдения персоналом личной гигиены, медики не проводили осмотр детей, а администрация лагеря попыталась скрыть массовое отравление.

В настоящее время специалисты Центра гигиены и эпидемиологии для установления источника заражения дополнительно отобрали биоматериал от персонала, пищевую продукцию и смывы с поверхностей на пищеблоке. Сотрудники пищеблока, во время смены которых отравились дети, отстранены от работы.