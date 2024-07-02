Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал идею Героя России из Башкирии

В Москве состоялась встреча уроженца Башкирии, Героя России Степана Белова с заместителем председателя правительства страны Дмитрием Чернышенко. Ранее сообщалось о том, что в рамках реализации программы «Время героев» вице-премьер стал наставником Степана Белова. Напомним, данная программа инициирована Президентом России Владимиром Путиным.
По информации телеграм-канала правительства России, Степан Белов рассказал Дмитрию Чернышенко о своих дальнейших планах и поделился новыми идеями. В настоящее время Герой России проводит для школьников уроки «Разговоры о важном», а в будущем намерен продолжить работу по вопросам патриотического воспитания молодежи.
Вице-премьер поддержал инициативу по привлечению участников спецоперации к этой работе. Кроме того, идея будет проработана на уровне профильных министерств и ведомств.
Напомним, каждый участник СВО получает наставника из сферы госуправления. В рамках реализации программы «Время героев» они будут стажироваться на площадках федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций страны. Вместе с тем они будут работать под непосредственным контролем своих наставников. Последние в свою очередь будут делиться с ними личным опытом и помогать им строить карьеру по линии государственной службы.
Добавим, Степан Белов с первых дней служит в зоне проведения спецоперации. Два года назад, находясь на месте наводчика-оператора танка Т-72Б3М, боец лично подбил 16 танков противника, четыре БМП и 10 легкобронированных целей.
За выполнение боевых задач он получил досрочно звание гвардии капитана. Мужчина удостоен двух орденов Мужества, медалей Суворова и «За боевые отличия». В конце 2022 года указом главы государства Степану Белову присвоено звание Героя России.
В марте прошлого года Степан Белов встретился с Главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона подчеркнул, что он гордится такими воинами и будет максимально поддерживать наших бойцов в зоне СВО.
Фото: телеграм-канал правительства России