Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал идею Героя России из Башкирии

В Москве состоялась встреча уроженца Башкирии, Героя России Степана Белова с заместителем председателя правительства страны Дмитрием Чернышенко. Ранее сообщалось о том, что в рамках реализации программы «Время героев» вице-премьер стал наставником Степана Белова. Напомним, данная программа инициирована Президентом России Владимиром Путиным.

По информации телеграм-канала правительства России, Степан Белов рассказал Дмитрию Чернышенко о своих дальнейших планах и поделился новыми идеями. В настоящее время Герой России проводит для школьников уроки «Разговоры о важном», а в будущем намерен продолжить работу по вопросам патриотического воспитания молодежи.

Важно вовлекать участников СВО в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно они могут подобрать правильные слова, рассказать о том, что такое честь, долг, любовь к родной стране. Степан Белов, Герой России

Вице-премьер поддержал инициативу по привлечению участников спецоперации к этой работе. Кроме того, идея будет проработана на уровне профильных министерств и ведомств.

Выработка ценностного иммунитета — стратегический национальный приоритет современной России. Ребята — участники спецоперации как раз являются проводниками наших ценностей и способны привить подрастающему поколению истинную любовь к стране, ее культуре и истории. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ

Напомним, каждый участник СВО получает наставника из сферы госуправления. В рамках реализации программы «Время героев» они будут стажироваться на площадках федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций страны. Вместе с тем они будут работать под непосредственным контролем своих наставников. Последние в свою очередь будут делиться с ними личным опытом и помогать им строить карьеру по линии государственной службы.

Добавим, Степан Белов с первых дней служит в зоне проведения спецоперации. Два года назад, находясь на месте наводчика-оператора танка Т-72Б3М, боец лично подбил 16 танков противника, четыре БМП и 10 легкобронированных целей.

За выполнение боевых задач он получил досрочно звание гвардии капитана. Мужчина удостоен двух орденов Мужества, медалей Суворова и «За боевые отличия». В конце 2022 года указом главы государства Степану Белову присвоено звание Героя России.

В марте прошлого года Степан Белов встретился с Главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона подчеркнул, что он гордится такими воинами и будет максимально поддерживать наших бойцов в зоне СВО.