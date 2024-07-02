В Уфе прошёл детский праздник в рамках акции «Безопасное лето»

Каждая игра — как напоминание детям о правилах дорожного движения и практическое закрепление знаний. Необычную акцию для сотни юных уфимцев провели сотрудники Госавтоинспекции и методисты Министерства образования и науки Башкортостана. В ней приняли участие воспитанники детских садов. Для них организовали игры, конкурсы, викторины. Дети также получили сладкие призы, подарки, а также различные сертификаты на обучение ПДД в парке машин.



Покрутить руль настоящей полицейской машины, попробовать в работе рацию и специальные сигналы — для мальчишек и, как оказалось, девчонок — очень интересное занятие. На выбор — и современные патрульные автомобили, и транспортные средства милиции прошлых лет.

Почувствовать себя настоящим инспектором дорожной службы смогли дети детских садов Орджоникидзевского района столицы. Праздник со смыслом для сотни юных уфимцев провели в рамках акции «Безопасное лето» и в преддверии Дня ГАИ. На площадке регистрационно-экзаменационного подразделения дошкольникам устроили конкурсы, викторины и флешмобы с изучением и закреплением знаний о правилах дорожного движения.

На 5 разных площадках дошкольники узнавали, изучали и закрепляли знания ПДД, и всё в игровой форме, например, в мобильном автогородке «Лаборатория безопасности». Не обошлось и без песен, танцев, ярких шариков и вкусного мороженого.