Больше полезного места: как создаются новые «Башкирские дворики»

На придомовых территориях республики продолжают появляться новые «Башкирские дворики». Программа благоустройства дворовых территорий, инициированная главой республики Радием Хабировым, реализуется с 2019 года. За пять лет программы было благоустроено 1326 дворов. В этом году обустроят более 3,5 тыс. парковочных мест, установят 120 детских и спортплощадок, а во дворах домов появятся более 700 камер видеонаблюдения.
Демонтаж старого покрытия, установка бордюров, перепланировка территории — в Кармаскалах обновляют дворы по улице Садовой и Худайбердина. В основе проекта — появление проезжей части с тротуаром, парковочных мест и зоны отдыха, а также систем освещения и видеонаблюдения. Работы планируют завершить в начале августа.
«Башкирские дворики» строятся по всей республике. Программу решили продлить до конца 2024 года. Об этом 6 мая на своей странице в соцсетях рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Работы продолжаются и в столице республики, во дворе дома номер 16 по улице Ухтомского. На месте бывшего пустыря появились новые детская и спортивная площадки, по периметру двора монтируют системы освещения и видеонаблюдения, обновляют тротуары и бордюры. Осталось озеленить территорию и установить новые скамейки и урны для мусора.
Для участия в республиканской программе жильцам нужно провести общее собрание, проголосовать и собрать инициативную группу из собственников. Без согласования с хозяевами процесс благоустройства не заработает.
На реализацию «Башкирских двориков» основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета — это 94%, муниципалитеты вкладывают пять процентов и один — сами жители.
В этом году в рамках программы «Башкирские дворики» в республике планируют благоустроить 143 территории в 33-х городах и районах. Для этого из бюджета Башкортостана выделен миллиард рублей.