Больше полезного места: как создаются новые «Башкирские дворики»

На придомовых территориях республики продолжают появляться новые «Башкирские дворики». Программа благоустройства дворовых территорий, инициированная главой республики Радием Хабировым, реализуется с 2019 года. За пять лет программы было благоустроено 1326 дворов. В этом году обустроят более 3,5 тыс. парковочных мест, установят 120 детских и спортплощадок, а во дворах домов появятся более 700 камер видеонаблюдения.

Демонтаж старого покрытия, установка бордюров, перепланировка территории — в Кармаскалах обновляют дворы по улице Садовой и Худайбердина. В основе проекта — появление проезжей части с тротуаром, парковочных мест и зоны отдыха, а также систем освещения и видеонаблюдения. Работы планируют завершить в начале августа.

Ранее в этом дворе были расположены хозпостройки, общественный туалет, благоустройства как такового не было. Согласно проекту, по решению жителей, все это было снесено, вывезено. Там, где мы сейчас стоим, — благоустроенная площадка. Айрат Худайдатов, глава сельского поселения, Кармаскалинский сельсовет

Это заключительный этап строительства. Осталось проезжую часть заасфальтировать, в общем-то, и всё. В дальнейшем у нас будет установка МАФов и спортивной площадки. Константин Болотерев, производитель работ

«Башкирские дворики» строятся по всей республике. Программу решили продлить до конца 2024 года. Об этом 6 мая на своей странице в соцсетях рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

На сегодняшний день активно фаза благоустройства ведется, скоро уйдут первые обновленные дворы в г. Салават и Октябрьский — одни из первых ласточек. Арсланбек Хайдаров, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Работы продолжаются и в столице республики, во дворе дома номер 16 по улице Ухтомского. На месте бывшего пустыря появились новые детская и спортивная площадки, по периметру двора монтируют системы освещения и видеонаблюдения, обновляют тротуары и бордюры. Осталось озеленить территорию и установить новые скамейки и урны для мусора.

В настоящее время на территории Демского района в активной фазе ведутся работы по программе «Башкирские дворики» по благоустройству территории четырех жилых домов. Завершены уже работы по устройству тротуарной части. В июле месяце текущего года мы полностью завершаем данное благоустройство и передадим уже отремонтированные территории нашим жителям. Антон Тарасов, глава администрации Демского района г. Уфы

Для участия в республиканской программе жильцам нужно провести общее собрание, проголосовать и собрать инициативную группу из собственников. Без согласования с хозяевами процесс благоустройства не заработает.

На реализацию «Башкирских двориков» основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета — это 94%, муниципалитеты вкладывают пять процентов и один — сами жители.

На объекте выполнены работы по обустройству новых тротуаров, что составляет более 3000 кв. м. Также подготовлены работы по детскому игровому комплексу и универсальной спортивной площадке. Ежедневно задействованы 15 дорожных рабочих и 5 единиц техники. Эрнест Тагиров, мастер строительно-монтажных работ