Жителям Башкирии начнут ставить пожарные извещатели с GSM-модулем

В домах инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата будут устанавливать пожарные извещатели с GSM-модулем. Соответствующий пилотный проект готовится к запуску в соответствии с поручением Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, сначала проект запустят в четырёх зонах — в Благовещенском, Ишимбайском, Стерлитамакском и Татышлинском районах. Принятие проекта позволит сократить гибель при пожарах людей с ограниченными возможностями, считают в ведомстве.