Жителям Башкирии начнут ставить пожарные извещатели с GSM-модулем

В домах инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата будут устанавливать пожарные извещатели с GSM-модулем. Соответствующий пилотный проект готовится к запуску в соответствии с поручением Главы Башкортостана Радия Хабирова.
Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, сначала проект запустят в четырёх зонах — в Благовещенском, Ишимбайском, Стерлитамакском и Татышлинском районах. Принятие проекта позволит сократить гибель при пожарах людей с ограниченными возможностями, считают в ведомстве.
При возникновении задымления в помещении извещатели с GSM-модулем издают звуковой сигнал и отправляют сообщения на телефонные номера запрограммированных абонентов, в том числе в пожарные подразделения. Выдача извещателей будет носить заявительный характер, добавили в Госкомитете.