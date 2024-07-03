В Уфе магазин обязали выплатить 21 тысячу рублей за нарушение прав потребителя

Роспотребнадзор по Башкирии помог женщине вернуть денежные средства за подарочный сертификат, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что жительница Уфы обратилась в магазин «Спортмастер» с просьбой вернуть ей деньги за подарочный сертификат. Однако ей было отказано. В итоге она написала соответствующее обращение в Роспотребнадзор по республике, в котором просила защитить ее права как потребителя.
Специалисты ведомства направили иск в суд, который поддержал позицию Роспотребнадзора и вынес решение в пользу заявительницы. По решению суда компанию обязали вернуть уфимке стоимость сертификата в размере 12 тысяч рублей, а также выплатить ей компенсацию морального вреда и штраф в размере 9 тысяч рублей.
Фото: телеграм-канал Роспотребнадзора по РБ