В Башкирии спасатели пришли на помощь двум обессилевшим сапбордистам

Накануне сотрудникам Аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по ЧС пришлось спасать молодежь: парень и девушка оказались в сложной ситуации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пару на сапборде заметили на противоположном берегу Павловского водохранилища. Они оба были обессилевшими и самостоятельно вернуться на берег уже не могли.

Спасатели доставили их на катере до базы отдыха и, конечно, провели с молодыми людьми профилактическую беседу. В помощи медиков они не нуждались.

В госкомитете просят граждан быть предельно внимательными на воде и не переоценивать свои силы.