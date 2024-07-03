В Башкирии разработали проект комплексного развития сельских территорий

Почти 14 миллиардов рублей на то, чтобы жить на селе стало комфортнее. В Башкортостане разработали проект комплексного развития сельских территорий на 2024-2030 годы. Госпрограмма уже не первый год реализуется на территории нашей республики. О том, как и чем привлекают тружеников агропромышленного сектора и тех, кто решил остаться работать на земле, подробнее далее.

Начали в апреле, а к осени должны уже достроить. Кирпичный дом общей площадью 90 квадратных метров работнику племзавода «Урожай» Ниязу Гарифуллину возводят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Деньги на эти цели выделяются из федерального и регионального бюджетов, часть средств софинансирует работодатель, который заинтересован в том, чтобы молодой специалист остался трудиться на селе.

18 квадратных метров жилья полагается на каждого члена семьи участника госпрограммы. У Гарифуллиных трое детей, поэтому и общая квадратура дома 90. Если поделить это число на пять, то как раз выходит 18. Формула несложная.

В Старокуктово буквально на днях начали строить ещё один дом по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Он уже побольше 126 квадратных метров, но в этом случае побольше и семья, для которой, собственно, возводится жилье. Супруги и пятеро детей.

Сначала за найм жилья платят символическую сумму. Но через пять лет можно выкупить этот дом в собственность за 10% от его стоимости. По этой же госпрограмме индивидуальное жильё два года назад построили Нигматуллиным. Отец семейства работает на одном из сельхозпредприятий Илишевского района. Теперь трудиться и трудиться, говорит мужчина. Ломать голову над тем, чтобы решить один из главных вопросов в жизни — жилищный, не надо.

Не только помощь в решении жилищного вопроса. Чтобы у молодёжи было желание остаться на селе, необходимы условия. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий подразумевает строительство социальных объектов, а также благоустройство общественных пространств.

Если в Нижнеяркеево по программе комплексного развития сельских территорий обустроили детскую, в Верхнеяркеево построили новую спортивную площадку. Больше всего рады юные воспитанники местной футбольной команды.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» нацелена, прежде всего, на повышение уровня жизни на селе. Здесь немаловажна и в целом поддержка агропромышленного комплекса.

К примеру, фермерам в Башкортостане доступны различные инструменты поддержки, такие как гранты, субсидии и льготы. Руководство республики понимает, что поддержка аграриев важна для модернизации села и повышения качества жизни населения, говорят в Минсельхозе региона.