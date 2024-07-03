В Уфе на озере Кашкадан едва не утонул молодой мужчина

Накануне вечером Уфимские спасатели, которые дежурили на пляже у озера Кашкадан, не дали утонуть 35-летнему мужчине.

Информацию о происшествии они получили от сотрудников полиции, которые делали в это время обход и заметили на противоположному берегу компанию молодежи. Они отдыхали за пределами территории пляжа. Со слов стражей порядка, один молодой человек отделился от компании и полез в воду.

Спасатели на лодке доплыли до мужчины, который уже начал захлебываться и тонуть. Он даже не мог держаться за круг, который ему кинули сотрудники службы. Тогда его подняли на плавсредство, и на берегу передали правоохранителям.

Помощь медиков смельчаку не понадобилась. Предварительно, он был сильно пьян.