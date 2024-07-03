Стало известно, кто представит Россию на Чемпионате мира по управлению бизнесом

В Уфе сегодня определили команду, которая представит Россию в финале Чемпионата мира по управлению бизнесом. Он пройдёт осенью в Индии. Национальный финал состязания завершился в Конгресс-холле. За звание лучшего боролись коллективы из более чем 40 регионов страны.
105 команд из 41 региона России, а это более 400 человек, в первый день национального финала чемпионата по управлению бизнесом Global Management Challenge соревновались в двух лигах: профессиональной и студенческой. Из них осталось 16 лучших команд, которые сегодня продолжили борьбу. Среди суперфиналистов и коллектив, представляющий Башкортостан.
В течение последнего соревновательного дня командам, попавшим в суперфинал, предстояло показать навыки управления компанией. А именно — прожить цикл, состоящий из пяти виртуальных этапов, как на мировом финале Global Management Challenge. Кстати, в Уфе присутствовал исполнительный директор международного организационного комитета Чемпионата Жоао Матосо Энрикеш. Португалец высоко оценил уровень подготовки состязания.
Global Management Challenge — это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции.
За 18 лет проведения чемпионата Global Management Challenge в России, участие в нём приняли около 100 тыс. человек. Это предприниматели, управленцы компаний, государственные и муниципальные служащие, а также студенты.
Финальную часть национального Чемпионата посетили Глава Башкортостана и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. На встрече с бизнес-сообществом региона Радий Хабиров рассказал, насколько проще стало бизнесу за последние годы в республике, и отметил, что власти продолжат работу по привлечению инвестиций в регион.
Недавно Республика Башкортостан заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это результат упорной работы управленческой команды, считает Светлана Чупшева. Руководитель агентства стратегических инициатив отдельно поблагодарила главу республики за личный вклад в достижение высоких показателей.
Участников национального финала Чемпионата по управлению бизнесом глава республики поприветствовал во время пленарного заседания. На нём обсудили то, насколько важно сегодня работать над подготовкой управленческих кадров.
Под занавес пленарного заседания стало известно, кто же показал на Чемпионате по-настоящему слаженную командную работу. Победителем национального финала стала сборная лидеров России, коллектив «Пять на высоте». Им предстоит защищать честь страны в Индии. Мировой финал Global Management Challenge состоится с 26 по 28 сентября в Дели.