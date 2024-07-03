Стало известно, кто представит Россию на Чемпионате мира по управлению бизнесом

В Уфе сегодня определили команду, которая представит Россию в финале Чемпионата мира по управлению бизнесом. Он пройдёт осенью в Индии. Национальный финал состязания завершился в Конгресс-холле. За звание лучшего боролись коллективы из более чем 40 регионов страны.

105 команд из 41 региона России, а это более 400 человек, в первый день национального финала чемпионата по управлению бизнесом Global Management Challenge соревновались в двух лигах: профессиональной и студенческой. Из них осталось 16 лучших команд, которые сегодня продолжили борьбу. Среди суперфиналистов и коллектив, представляющий Башкортостан.

В течение последнего соревновательного дня командам, попавшим в суперфинал, предстояло показать навыки управления компанией. А именно — прожить цикл, состоящий из пяти виртуальных этапов, как на мировом финале Global Management Challenge. Кстати, в Уфе присутствовал исполнительный директор международного организационного комитета Чемпионата Жоао Матосо Энрикеш. Португалец высоко оценил уровень подготовки состязания.

Я первый раз в Уфе, и первые впечатления от города очень положительные. Я не ожидал, что город такой большой, такой развитый. Что касается уровня организации, также нахожусь под большим впечатлением, очень высокий уровень организации. Кроме того, это самый большой российский национальный финал. Жоао Матосо Энрикеш, исполнительный директор Международного организационного комитета Global Management Challenge

Global Management Challenge — это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции.

За 18 лет проведения чемпионата Global Management Challenge в России, участие в нём приняли около 100 тыс. человек. Это предприниматели, управленцы компаний, государственные и муниципальные служащие, а также студенты.

Финальную часть национального Чемпионата посетили Глава Башкортостана и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. На встрече с бизнес-сообществом региона Радий Хабиров рассказал, насколько проще стало бизнесу за последние годы в республике, и отметил, что власти продолжат работу по привлечению инвестиций в регион.

В текущих условиях очень сложно развивать и привлекать инвестиции, но тем не менее мы будем вновь продолжать эту работу. Вновь обращаюсь к нашим многоуважаемым инвесторам и бизнесменам. Политика республики в этом плане не будет меняться, мы, безусловно, с вами в режиме 24 на 7 будем работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Недавно Республика Башкортостан заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это результат упорной работы управленческой команды, считает Светлана Чупшева. Руководитель агентства стратегических инициатив отдельно поблагодарила главу республики за личный вклад в достижение высоких показателей.

Участников национального финала Чемпионата по управлению бизнесом глава республики поприветствовал во время пленарного заседания. На нём обсудили то, насколько важно сегодня работать над подготовкой управленческих кадров.

В нашей республике накоплены уникальные компетенции управленческих решений. К сожалению, сейчас не хватает кадров и рабочих рук во многих сферах. Особое внимание мы в республике уделяем вопросам постоянного обучения. И мы постоянно стараемся брать лучшие практики у других регионов страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан