В Уфе стартовали соревнования по боксу в рамках Всероссийской летней Универсиады

В Уфе стартовали соревнования по боксу среди студентов в рамках Всероссийской летней Универсиады. Юниоры соревнуются в 13 весовых категориях, юниорки — в 12. В Уфу приехали представители 21-го вуза из 15-ти субъектов. Честь сборной Челябинской области будут отстаивать сразу 8 боксёров.

Чемпионов мира нет, но есть победители России, 19-22, двукратная чемпионка, победительница России, дважды она была третьей, девочки у нас ещё 2 мастера спорта, мальчишки КМС.

Андрей Домрачёв, тренер сборной Челябинской области по боксу

Чемпионы Универсиады поедут на чемпионат России, который пройдёт в Иркутске в ноябре. Сборную Башкортостана на соревнованиях представляют 17 боксёров, среди них есть немало фаворитов, призёров и победителей чемпионата страны. Например, Хожиакбар Мамаюсупов и Бекхан Исраилов. Они проводили боевые сборы в Сочи вместе с боксёрами из Узбекистана и Венгрии. В ближайшие дни пройдут полуфиналы, а финалы боксёрского турнира состоятся в субботу.

Соперники приехали в моём весе из фаворитов из Питера Фаррахов, я с ним выступлю в полуфинале, и ещё хороший боксёр, мы с ним до финала разведены, настраиваюсь на победу, уверен, что всё получится благодаря тренерскому штабу.

Хожиакбар Мамаюсупов, мастер спорта россии по боксу

Я бы хотел остановиться на Мустаевой, и Азалия Аминева. Она многократная победительница Европы, мира, дважды выигрывала Россию, недавно отбиралась на Европу.

Рим Башаров, главный тренер сборной Республики Башкортостан по боксу
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ