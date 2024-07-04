В Уфе стартовали соревнования по боксу в рамках Всероссийской летней Универсиады

В Уфе стартовали соревнования по боксу среди студентов в рамках Всероссийской летней Универсиады. Юниоры соревнуются в 13 весовых категориях, юниорки — в 12. В Уфу приехали представители 21-го вуза из 15-ти субъектов. Честь сборной Челябинской области будут отстаивать сразу 8 боксёров.

Чемпионов мира нет, но есть победители России, 19-22, двукратная чемпионка, победительница России, дважды она была третьей, девочки у нас ещё 2 мастера спорта, мальчишки КМС.

Чемпионы Универсиады поедут на чемпионат России, который пройдёт в Иркутске в ноябре. Сборную Башкортостана на соревнованиях представляют 17 боксёров, среди них есть немало фаворитов, призёров и победителей чемпионата страны. Например, Хожиакбар Мамаюсупов и Бекхан Исраилов. Они проводили боевые сборы в Сочи вместе с боксёрами из Узбекистана и Венгрии. В ближайшие дни пройдут полуфиналы, а финалы боксёрского турнира состоятся в субботу.