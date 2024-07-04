Председатель Общественной палаты Башкирии высказался по поводу ношения никабов

Председатель Общественной палаты Башкирии Данияр Абдрахманов поделился собственным мнением с телеграм-каналом Lomovka по поводу запрета на ношение никабов. В частности, он отметил, что в нашем регионе женщины никогда не закрывали своих лиц.
Эксперт уверен, что в настоящее время актуальна проблема, когда люди считают себя вправе носить никаб, не учитывая нормы и требования безопасности. По его словам, нередко террористы пользовались этой исламской атрибутикой, чтобы покинуть место преступления.
Фото: Данияр Абдрахманов, Vk