Председатель Общественной палаты Башкирии высказался по поводу ношения никабов

Я уверен, что в регионах Поволжья эта проблема остро не стоит. На улицах мы женщин в никабах практически не видим. Для мусульман нашей республики, а это в основном башкиры и татары, никаб не является традиционной частью одежды. То есть, многие женщины носят платок, но лиц не закрывают. В конце концов, это мешало бы ведению домашнего хозяйства.

Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты РБ