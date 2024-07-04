Председатель Общественной палаты Башкирии высказался по поводу ношения никабов

Председатель Общественной палаты Башкирии Данияр Абдрахманов поделился собственным мнением с телеграм-каналом Lomovka по поводу запрета на ношение никабов. В частности, он отметил, что в нашем регионе женщины никогда не закрывали своих лиц.

Фото №1 - Председатель Общественной палаты Башкирии высказался по поводу ношения никабов

Я уверен, что в регионах Поволжья эта проблема остро не стоит. На улицах мы женщин в никабах практически не видим. Для мусульман нашей республики, а это в основном башкиры и татары, никаб не является традиционной частью одежды. То есть, многие женщины носят платок, но лиц не закрывают. В конце концов, это мешало бы ведению домашнего хозяйства. 

Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты РБ

Эксперт уверен, что в настоящее время актуальна проблема, когда люди считают себя вправе носить никаб, не учитывая нормы и требования безопасности. По его словам, нередко террористы пользовались этой исламской атрибутикой, чтобы покинуть место преступления.   

Фото: Данияр Абдрахманов, Vk

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ