В Уфе запустили научно-популярный тур «Сократ»

Стартовал один из его маршрутов, который назвали «Сократ». Всего учёные Евразийского НОЦ разработали девять экскурсий. Каждая посвящена одному из научных направлений: гуманитарное, техническое, химическое, биолого-медицинское, IT, физико-математическое.

Туры дают возможность попасть на уникальные объекты — от лабораторий университетов до промышленных предприятий, и посетить значимые для науки и исследований туристические места — например, геопарки.