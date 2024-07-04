В Уфе запустили научно-популярный тур «Сократ»

Стартовал один из его маршрутов, который назвали «Сократ». Всего учёные Евразийского НОЦ разработали девять экскурсий. Каждая посвящена одному из научных направлений: гуманитарное, техническое, химическое, биолого-медицинское, IT, физико-математическое.
Туры дают возможность попасть на уникальные объекты — от лабораторий университетов до промышленных предприятий, и посетить значимые для науки и исследований туристические места — например, геопарки.
Новый маршрут «Сократ», который сегодня уже прошли уфимские школьники, погрузил их в гуманитарное направление. Всех участников организаторы называют научными туристами. Ребятам показали кампус Евразийского НОЦ, дали попробовать себя в роли археологов и погрузили в виртуальные игры, разработанные башкирскими учеными. Научно-популярный туризм позволяет продемонстрировать лучшие достижения Башкортостана и привлечь школьников в мир исследований.