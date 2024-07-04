В Уфе Шакшинский мост полностью закроют на две недели

С 00:00 9 июля до 23:00 24 июля мост будет полностью перекрыт. Основной маршрут объезда для автомобилистов будет проходить через Восточный выезд. Также есть возможность воспользоваться электричкой. Для проезда экстренных служб будет работать паромная переправа в деревне Князево.