Радий Хабиров рассказал о сыроваре из Башкирии

Производитель крафтового сыра и дипломант проекта «Продукт Башкортостана». Глава республики рассказал о производителе сыра из Илишевского района. Ризида Нигманова из с. Рсаево решила заняться сыроварением в 2022 году. Хобби превратилось в бизнес.
Открыть цех и приобрести новое оборудование помогла господдержка. Свой проект она представила на районном «Предпринимательском часе», получила субсидию на возмещение части затрат на приобретенное оборудование. Сейчас предприятие Ризиды Нигмановой успешно развивается.