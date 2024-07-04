Радий Хабиров рассказал о сыроваре из Башкирии

Производитель крафтового сыра и дипломант проекта «Продукт Башкортостана». Глава республики рассказал о производителе сыра из Илишевского района. Ризида Нигманова из с. Рсаево решила заняться сыроварением в 2022 году. Хобби превратилось в бизнес.

Открыть цех и приобрести новое оборудование помогла господдержка. Свой проект она представила на районном «Предпринимательском часе», получила субсидию на возмещение части затрат на приобретенное оборудование. Сейчас предприятие Ризиды Нигмановой успешно развивается.

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