В Уфе участники федерального проекта «Профессионалитет» подписали соглашения

Практическое обучение, обновление колледжей и специалисты под ключ. В Уфе участники федерального проекта «Профессионалитет» подписали соглашения. Подписи под четырьмя документами поставили министр образования и науки республики, руководители колледжей и представители крупных предприятий региона.

Договоренности позволят подготовить специалистов под запросы работодателей, обучение будет проходить в тесном сотрудничестве. Соглашения касаются отрасли сельского хозяйства, машиностроения и информационных технологий. В частности, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности совместно с предприятиями будут взращивать кадры в сфере IT, защиты информации и мехатроники.

Благодаря федеральному проекту в этом году в республике будет функционировать 14 современных центров по приоритетным отраслям. По их количеству республика занимает первое место. А уже в следующем году число таких кластеров увеличится до 19.

За счёт проекта «Профессионалитет» мы получаем средства из федерального бюджета в размере 100 млн рублей. Республика Башкортостан благодаря Радию Фаритовичу приняла решение, что к указанным средствам из федерального бюджета мы добавляем еще из республиканского бюджета 50 млн рублей. Наши работодатели, которые поддержали наши колледжи, добавляют от 20 до 30 млн рублей. На таком выходе мы получаем абсолютно новый колледж с новыми мастерскими. 

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан
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