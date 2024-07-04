Практическое обучение, обновление колледжей и специалисты под ключ. В Уфе участники федерального проекта «Профессионалитет» подписали соглашения. Подписи под четырьмя документами поставили министр образования и науки республики, руководители колледжей и представители крупных предприятий региона.
Договоренности позволят подготовить специалистов под запросы работодателей, обучение будет проходить в тесном сотрудничестве. Соглашения касаются отрасли сельского хозяйства, машиностроения и информационных технологий. В частности, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности совместно с предприятиями будут взращивать кадры в сфере IT, защиты информации и мехатроники.
Благодаря федеральному проекту в этом году в республике будет функционировать 14 современных центров по приоритетным отраслям. По их количеству республика занимает первое место. А уже в следующем году число таких кластеров увеличится до 19.