В Уфе участники федерального проекта «Профессионалитет» подписали соглашения

За счёт проекта «Профессионалитет» мы получаем средства из федерального бюджета в размере 100 млн рублей. Республика Башкортостан благодаря Радию Фаритовичу приняла решение, что к указанным средствам из федерального бюджета мы добавляем еще из республиканского бюджета 50 млн рублей. Наши работодатели, которые поддержали наши колледжи, добавляют от 20 до 30 млн рублей. На таком выходе мы получаем абсолютно новый колледж с новыми мастерскими.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан