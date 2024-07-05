В Башкирии в ночном ДТП на трассе погибли две молодые женщины

Смертельная авария произошла в Караидельском районе на автотрассе Бирск-Тастуба-Сатка. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии, столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Калина», «Лада Гранта» и ВАЗ 2114.

В результате ДТП погибли двое. Три человека, в том числе двое детей, получили серьезные травмы. Пострадавших деблокировали и оказали им первую помощь. Позже их доставили в стационар.

Погибшие – две женщины, 42 и 35 лет, они управляли автомобилями «Гранта» и «Калина». Причины аварии устанавливаются.