Житель Башкирии подписал контракт, чтобы «охотиться» за дронами в зоне СВО

Вот уже более двух лет продолжается специальная военная операция на Донбассе. Много наших земляков отправилось на фронт: кто-то по частичной мобилизации, кто-то по контракту. О добровольце Викторе из Федоровского района республики нам рассказала корреспондент издания «Ашкадарские зори» А. Маратова.

С детства мужчина занимался спортом, после школы закончил УГНТУ, потом трудился в нефтегазовой отрасли. Но более 20 лет своей жизни отдал службе в органах внутренних дел. Всегда был очень решительным, мужественным и стойким, с боевым духом и твердой волей.

В 1976 году колхоз «Магнитогорск» командировал Виктора на Украину. Пообщавшись с местными жителями, он уже тогда понял, что они не знают, что такое «братство народов», не любят СССР, а молодежь там воспитывают совершенно по другим понятиям.

Как только началась спецоперация, наш земляк понял, что пришло время искоренить нацизм, с которым когда-то боролись наши деды и прадеды. Он осознал, что оставаться в стороне не сможет. Тем более, за плечами был отличный боевой опыт – в 2001 году принимал участие в боевых действиях в Чечне. В мае прошлого года Виктор подписал контракт сроком на один год, прошел боевое слаживание в Самарской области. По своей должности обучение проходил в Санкт-Петербурге, затем – в Бахмуте.

На передовой СВО служил в Шаймуратовском полку «охотником» за дронами. Жили в блиндажах, еду готовили сами. Контрактник говорит, что обмундирования, снаряжения и продуктов всегда хватало.

Мы всегда были на передке, там дроны летают над головой как мухи. Маленькая ошибка может стоить жизни. Надо быть очень внимательным, бдительным, физически подготовленным, уметь правильно действовать, чтобы своевременно увернуться от этих «птиц». Во время выполнения боевой задачи меня контузило. Лечился в госпитале. А по окончании срока службы меня комиссовали, вот я приехал, живой. Я ведь ушел на СВО не за деньгами, а Родину защищать. С сослуживцами пытаюсь связаться, да не поучается, видимо, связи там нет. Ребят вспоминаю часто. Отличные парни, и поймут, и поддержат, и подбодрят, выручат. С ними можно горы свернуть. Виктор, доброволец СВО

Сейчас Виктору 65 лет. Он находится рядом со своими родными, восстанавливает здоровье, участвует в патриотических мероприятиях. У мужчины много боевых наград за образцовую службу, мужество, самоотверженность и за заслуги в период военных действий.

Если бы была возможность, я снова ушел бы на фронт. Эта война началась давно, и не мы ее начали. Пришло время искоренить эту гадость и нечисть. Быть безучастным невозможно. Виктор, доброволец СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Российской Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.