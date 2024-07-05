Житель Башкирии подписал контракт, чтобы «охотиться» за дронами в зоне СВО

Вот уже более двух лет продолжается специальная военная операция на Донбассе. Много наших земляков отправилось на фронт: кто-то по частичной мобилизации, кто-то по контракту. О добровольце Викторе из Федоровского района республики нам рассказала корреспондент издания «Ашкадарские зори» А. Маратова.
С детства мужчина занимался спортом, после школы закончил УГНТУ, потом трудился в нефтегазовой отрасли. Но более 20 лет своей жизни отдал службе в органах внутренних дел. Всегда был очень решительным, мужественным и стойким, с боевым духом и твердой волей.
В 1976 году колхоз «Магнитогорск» командировал Виктора на Украину. Пообщавшись с местными жителями, он уже тогда понял, что они не знают, что такое «братство народов», не любят СССР, а молодежь там воспитывают совершенно по другим понятиям.
Как только началась спецоперация, наш земляк понял, что пришло время искоренить нацизм, с которым когда-то боролись наши деды и прадеды. Он осознал, что оставаться в стороне не сможет. Тем более, за плечами был отличный боевой опыт – в 2001 году принимал участие в боевых действиях в Чечне. В мае прошлого года Виктор подписал контракт сроком на один год, прошел боевое слаживание в Самарской области. По своей должности обучение проходил в Санкт-Петербурге, затем – в Бахмуте.
На передовой СВО служил в Шаймуратовском полку «охотником» за дронами. Жили в блиндажах, еду готовили сами. Контрактник говорит, что обмундирования, снаряжения и продуктов всегда хватало.
Сейчас Виктору 65 лет. Он находится рядом со своими родными, восстанавливает здоровье, участвует в патриотических мероприятиях. У мужчины много боевых наград за образцовую службу, мужество, самоотверженность и за заслуги в период военных действий.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Российской Федерации.
Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.
Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.
Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.
Фото: Фаниса Акчурина