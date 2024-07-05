В Башкирии на ферме родились олененок и верблюжонок

На страусиной ферме в Гафурийском районе на свет появилось сразу несколько новорождённых животных. Главной гордостью стал родившийся пятнистый оленёнок, которого уже прозвали Бэмби в честь одноименного персонажа мультфильма.

В стенах фермы парнокопытный появился впервые и уже успел стать любимцем среди посетителей. На страусиной ферме уже давно сформировался настоящий зоопарк из самых разных экзотичных животных.

Помимо оленёнка, пополнение также в семействе верблюдов. Малыш тоже постепенно осваивается, гуляя по загону вместе с родителями. Молодая особь и у четы шетлендских пони. Увидеть их можно в любой день. Всех животных можно покормить специальным кормом, который выдают на входе, за исключением птиц, в частности, страусят — им дают комбикорма. Как говорят сотрудники фермы, рождение малышей — это высшая оценка их работы.